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Dünya

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 arttı

Dilara Zengin Okay  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 arttı

Washington DC
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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