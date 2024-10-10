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Dünya

ABD'de TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
ABD'de TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı

New York

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