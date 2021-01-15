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Dünya

ABD'de 'Trump'ın görevden alınması' tartışmasında Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında keskin ayrım

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin güncel bir anket, Başkan Donald Trump için Demokratların tamamına yakınının görevden alınması, Cumhuriyetçilerin tamamına yakınının ise görevden alınmaması görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Hakan Çopur   | 15.01.2021
ABD'de 'Trump'ın görevden alınması' tartışmasında Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında keskin ayrım

Washington

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının yansımaları sürerken 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek olan Başkan Donald Trump'ın geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Washington Post/ABC News ortak anketine göre, katılımcıların yüzde 89'u Kongre baskınına karşı olduklarını, yüzde 8'i ise desteklediklerini ifade etti.

Anketin ortaya koyduğu çarpıcı bir veriye göre, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki "Trump" tartışmasında partiler arasındaki net ayrım bir kez daha ortaya çıktı.

Yaşanan baskının ardından Trump'ın görevden alınıp alınmamasına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 56'sı "görevden alınmalı", yüzde 42'si ise "görevden alınmamalı" cevabını verdi.

"Trump görevden alınmalı" diyenlerin yüzde 89'unu Demokratlar oluştururken Cumhuriyetçilerin ise yüzde 85'i "Trump görevinden alınmamalı" görüşünü ortaya koydu.

Söz konusu veri, 2016 yılında Trump'ın başkan seçildiği dönemden bu yana ülkede devam eden siyasi ayrışmanın bir yansıması olarak değerlendirildi.

Washington Post/ABC News anketi 1-13 Ocak tarihlerinde telefonla görüşülen 1002 kişi ile gerçekleştirildi.

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