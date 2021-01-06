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Dünya

ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Dildar Baykan   | 06.01.2021
ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi

Washington

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. 

                    

Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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