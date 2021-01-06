ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
Washington
Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.
Trump destekçileri seçim protestoları için başkent Washington'da toplandı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 6, 2021
AA Amerika Haberleri Editörü @hakancopur1 Washington'dan bildiriyor pic.twitter.com/Ta1AawxjWV
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Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı
Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.
"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.
Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.