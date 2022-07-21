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Dünya

ABD'de Temsilciler Meclisi'nden doğum kontrol yöntemlerine ilişkin tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisi, Yüksek Mahkeme'nin aldığı tartışmalı kürtaj kararının ardından halkın doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını güvence altına alan yasa tasarısını onayladı.

Dildar Baykan Atalay   | 21.07.2022
ABD'de Temsilciler Meclisi'nden doğum kontrol yöntemlerine ilişkin tasarıya onay

Washington DC

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olarak tanıyan kararı iptal etmesinin ardından mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Clarence Thomas'ın, doğum kontrol yöntemlerini güvence altına alan yasanın da iptalini dile getirmesi, Kongre'yi harekete geçirdi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, "Doğum Kontrol Hakkı Yasası" ismi verilen tasarıyı bugün 195 "hayır" oyuna karşı 228 "evet" oyu ile kabul etti. Tasarıya, 8 Cumhuriyetçi vekilin "evet" oyu kullanması ise dikkati çekti.

Söz konusu tasarı, doğum kontrol yöntemlerine erişimi federal bir hak olarak tanıyor ve sağlık hizmetleri veren kuruluşlara bireylerin bu yöntemlere erişiminin önünü açması için zorunluluk getiriyor.

Ayrıca tasarı kapsamında başsavcılara, sağlık hizmeti veren kuruluşlara ve kişilere, yasayı ihlal eden eyaletlere dava açma hakkı tanınıyor.

Yüksek Mahkemeden kürtaj kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.

Karar ile, kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim, kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde zaman zaman protesto gösterileri düzenleniyor.


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