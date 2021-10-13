Dolar
9.07
Euro
10.50
Altın
1,792.59
ETH/USDT
3,493.00
BTC/USDT
56,850.00
BIST 100
1,413.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı
logo
Dünya

ABD'de tedarik zincirindeki sıkıntıların giderilmesi için bazı firmalar 7/24 çalışacak

Beyaz Saray, küresel tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için FedEx, UPS ve Walmart başta olmak üzere özel sektördeki lider firmaların 7 gün 24 saat çalışacağını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 13.10.2021
ABD'de tedarik zincirindeki sıkıntıların giderilmesi için bazı firmalar 7/24 çalışacak

Washington

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'da küresel tedarik zinciri konusunda Walmart Üst Yöneticisi (CEO) John Furner, FedEx Lojistik CEO'su Udo Lange and UPS ABD Operasyonlar Müdürü Nando Cesarone ile yapacağı görüşme öncesi bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere telekonferans yoluyla açıklamalarda bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, tedarik zincirinin temelde özel sektörün elinde olduğunu ve sıkıntıların giderilmesi için özel şirketleri adım atmaya çağırdıklarını belirterek, "ABD'deki en büyük 3 taşıma şirketi Walmart, FedEx ve UPS, 7 gün 24 saat çalışma usulüne geçmek için taahhüt verdi." ifadesini kullandı.

UPS ve FedEx'in 2020'de ABD'deki kargo taşımacılığı pazarının yüzde 40'ına hakim olduğuna vurgu yapan yetkili, Target, Samsung ve Home Depot gibi perakende devlerinin de yakında 7/24 çalışma usulüne geçeceğini kaydetti.

Yetkili ABD'deki önemli limanların da tedarik zincirindeki sorunların giderilmesi için yardımcı olduğunu belirterek, Los Angeles limanının 7/24 çalışmaya geçeceğini California'daki Long Beach limanının ise son 3 haftadır bu şekilde çalıştığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 kaynaklı ölümlerde bu yıl en düşük rakamlar görüldü
Çin, Kovid-19 vaka sayısının 100 binin altında kalma nedeninin "katı tedbirler" olduğunu savundu
Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınıyor
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz
Rusya'da 984 ile Kovid-19'dan günlük en yüksek can kaybı açıklandı

Benzer haberler

ABD'de tedarik zincirindeki sıkıntıların giderilmesi için bazı firmalar 7/24 çalışacak

ABD'de tedarik zincirindeki sıkıntıların giderilmesi için bazı firmalar 7/24 çalışacak

ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı

Katar: İsrail'le normalleşme anlaşmalarının çözüme katkı sunması mümkün değil

Ambargolara karşı geliştirildi, ABD'ye ihraç ediliyor

Ambargolara karşı geliştirildi, ABD'ye ihraç ediliyor
ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu
ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz