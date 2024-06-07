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Dünya Etnospor Konfederasyonunun Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği 6. Kültür Festivali devam ediyor.
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ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken işsizlik oranı yüzde 4'e çıktı

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken işsizlik oranı yüzde 4'e çıktı

New York
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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