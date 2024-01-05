ABD'de tarım dışı istihdam Aralık 2023'te beklentilerin üzerinde gerçekleşti
New York
ABD'de tarım dışı istihdam, Aralık 2023'te 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu
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