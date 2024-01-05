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Dünya

ABD'de tarım dışı istihdam Aralık 2023'te beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
ABD'de tarım dışı istihdam Aralık 2023'te beklentilerin üzerinde gerçekleşti

New York

ABD'de tarım dışı istihdam, Aralık 2023'te 216 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu

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