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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de STK'ler, California'da Filistin'e destek gösterilerine karşı sunulan tasarıya tepkili

ABD'de birçok sivil toplum kuruluşu (STK), California eyaletinde "Filistin'e destek gösterilerine engel olmak" için sunulan tasarıya tepki gösterdi.

Salih Okuroğlu  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
ABD'de STK'ler, California'da Filistin'e destek gösterilerine karşı sunulan tasarıya tepkili

Ankara

ABD'de yayın yapan The Intercept haber sitesine göre, California eyaleti senatörü Steve Glazer'ın şubatta sunduğu ve eyaletteki okulların, taciz, ayrımcılık veya "kampüste düşmanca ortam yaratan" davranışlara karşı kurallar benimsemesini ve uygulamasını içeren tasarı, eleştirilere neden oldu.

Birçok STK, tasarının "Filistin'e destek gösterilerine engel olmak" adına sunulduğunu belirtiyor.

California'daki Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden (ACLU) yapılan açıklamada, bu tasarının "eyalet genelindeki kampüslerde konuşmayı caydırmak için tehlikeli bir emsal" oluşturacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu yetkinin, ifade özgürlüğünü gereksiz yere kısıtlayacak şekilde uygulanacağını öngörüyoruz." denildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) eyaletteki yetkililerinden Leena Sabagh, yaptığı açıklamada, tasarının orijinal versiyonunun "Filistin yanlısı protestoları açıkça suç haline getirmeyi" amaçladığını söyledi.

Sabagh, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" sloganını yasaklamaya yönelik bir girişim olarak nitelendirdiği tasarıya ilişkin, "Bu tasarının kimi hedef aldığı çok açık." dedi.

Tasarının, üniversitelere, Filistin'i desteklemek adına gösteri düzenleyen öğrencileri cezalandırmak için "daha fazla araç" vereceğini söyleyen Sabagh, şu anda bile üniversitelerin, Filistin'e destek olan öğrencileri "hedef" aldığını aktardı.

"Dinler arası Topluluklar Adalet ve Barış için Birleşti" (IJUCP) kuruluşunun yönetim kurulu üyesi Rebecca Arvizu, bu tür tasarıların Filistinlilerin haklarını destekleyenleri "bastırmak" için "antisemitizmin silah olarak kullanılmasının" bir parçası olduğunu kaydetti.

Senatör Glazer, şubatta eyaletteki okulların, taciz, ayrımcılık ve "kampüste düşmanca ortam yaratan" davranışlara karşı kurallar benimsemesini ve uygulamasını talep eden bir tasarı sunmuştu.

Tasarı, Senato'da mayısta yapılan oturumda oyların çoğunu alsa da yürürlüğe girmesi için önce eyaletin Temsilciler Meclisinde oylamaya sunulması ardından da California Valisi Gavin Newsom'un onayını alması gerekiyor.

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