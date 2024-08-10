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Dünya

ABD'de son ankette Harris, seçimi belirleyecek "salıncak eyaletler"de Trump'ı geride bıraktı

ABD'de yapılan son anket, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, "salıncak eyaletler"de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın yaklaşık 4 puan önünde olduğunu gösterdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
ABD'de son ankette Harris, seçimi belirleyecek "salıncak eyaletler"de Trump'ı geride bıraktı Fotoğraf: Adam J. Dewey/AA

Ankara

New York Times ile Siena College, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin, sonuçları belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"den Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya'da anket yürüttü.

5-9 Ağustos'ta yapılan anketin sonuçları, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Harris'in yüzde 50 oyla, Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın yaklaşık 4 puan önünde olduğunu gösterdi.

The Hill gazetesi ve Emerson College tarafından 26 Temmuz'da yayımlanan anketin sonuçları ise başka bir senaryoyu ortaya koymuştu.

Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin eyaletlerinde, Harris'in beş "salıncak eyaletin" dördünde Trump'ın hemen gerisinden geldiğinin görüldüğü ankette, bir eyalette ise iki ismin eşit durumda olduğu ortaya konmuştu.

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