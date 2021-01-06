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Dünya

ABD'de siyahi Blake'i sırtından vurarak felç eden polislerin davası düşürüldü

ABD'de siyahi Amerikalı Blake’i, sırtından 7 el ateş ederek felç olmasına neden olan polisler hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

İslam Doğru   | 06.01.2021
ABD'de siyahi Blake'i sırtından vurarak felç eden polislerin davası düşürüldü ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde, polisin Jacob Blake'i arkadan vurması protesto edilmişti. 25.08.2020 / Fotoğraf: Tayfun Coşkun /AA

New York

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde 3 çocuğunun gözü önünde siyahi Amerikalı Jacob Blake’i, sırtından 7 el ateş ederek felç olmasına neden olan polisler hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

Kenosha Bölgesi Savcısı Michael Graveley, basın toplantısında, "Eldeki kanıtlara ve kanunlara göre bu konuda hiçbir polise cezai dava açılmayacak." dedi.

Graveley, Blake’in iddia edildiği şekilde silahsız olmadığını, aracında bıçak taşıdığını ve polise karşı aktif olarak direndiğini belirtti.

Blake’in aile avukatı B’lvory LaMarr ise, savcılığın kararına tepki göstererek, araçta bıçak taşımanın kanunlara aykırı olmadığına işaret etti.

LaMarr, "İnsanlar çeşitli nedenlerle araçta bıçak bulundurabilir. Videoda, iddia edildiği gibi polisi tehlikeye atacak bir durum görünmüyor. Bu, kasıtlı uygulanmış şiddeti makul kılmak için bir bahane." yanıtını verdi.

Kenosha Polis Departmanının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, davada adı geçen polis memurları Rusten Sheskey, Vincent Arenas ve Brittany Meronek’in hala idari izinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Jacob Blake olayı

23 Ağustos 2020’de aile içi bir olaya müdahale eden polisler, yaşanan arbede sonrası aracına binmek isteyen 29 yaşındaki Jacob Blake’i 7 el ateş ederek sırtından vurmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından silahla ateş ettiği tespit edilmişti.

Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polisin sırtından yaraladığı Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı ve bir daha yürümesinin çok zor olduğu açıklanmıştı.

ABD'de mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan yoğun ve şiddet içerikli protestolar kapsamında Blake için de Wisconsin’de gösterileri düzenlenmişti.

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