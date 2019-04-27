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Dünya

ABD'de sinagoga saldırı

ABD'nin San Diego kentinde, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın son gününde bir sinagoga silahlı saldırı olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı ve olayla ilgili de 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dildar Baykan   | 27.04.2019
ABD'de sinagoga saldırı Arşiv

New York

San Diego Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.30'da (TSİ 21.30) Congregation Chabad adlı sinagogda silahlı saldırı olduğu ve olaya müdahale edildiği belirtildi. 

Amerikan basınına yansıyan haberlerde ise saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililerden ise ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

San Diego Şerif Ofisinden ilerleyen saatlerde yapılan bir başka açıklamada ise olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulandığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yahudiler için kutsal kabul edilen ve 19 Nisan Cuma günü başlayan Hamursuz Bayramı bugün sona eriyor.

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