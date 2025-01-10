ABD'de sigorta şirketleri, California yangınlarından mağdur olan insanları yüzüstü bırakıyor
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlar devam ederken, eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan sigorta şirketlerinin ihmalleri tartışılıyor.
Ankara
Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan ve kentin birçok bölgesini saran, mevcut durumda yaklaşık 10 bin evin zarar gördüğü, 10 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarla mücadele sürüyor.
- Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
- Los Angeles'ta orman yangınları nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi tahliye ediliyor
- California'daki orman yangınları kaynaklı ekonomik kaybın 57 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor
- Trump, Los Angeles'ta devam eden yangınlar sebebiyle Biden yönetimini hedef aldı
Yangınlar birçok ev ve iş yerinde yüksek derecede hasara yol açarken, sigorta şirketlerinin yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri hem kamuoyu hem de siyasetçiler arasında tartışma konusu oldu.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Los Angeles'taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray'da diğer yetkililerle düzenlediği ortak basın toplantısında, birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.
CBS News'un haberine göre, "Allstate" ve "Farmers Sigorta" gibi sigorta şirketlerinin California'daki sigorta poliçelerini yenilemediği belirtilirken, eyaletteki birçok kişinin, Sigorta İhtiyaçlarına Adil Erişim Planı'na (Fair Access to Insurance Requirements Plan) geçmek zorunda kaldığı aktarıldı.
Yangınlar başlamadan önce, California'daki 7 evden 1'inin kişilere asgari yangın sigortası sağlayan bu plana dahil olduğunun altı çizildi.
Kar amacı gütmeyen ABD merkezli haber sitesi Common Dreams'e konuşan, ABD Tüketici Federasyonu üyesi Michael DeLong, "State Farm General" gibi sigorta şirketlerinin poliçeleri iptal etme kararını "artan maliyet ve risk durumlarından faydalanmak ve tüketicinin risklerden korunmasını zayıflatmak" olarak tanımladı.
Sigorta şirketlerinin, yıllardır 1980'de geçen ve tüketiciyi korumayı amaçlayan 103 sayılı öneriye karşı geldiğini belirten DeLong, bu önerinin tüketici için sigorta ücretlerini düşük tuttuğunu vurguladı.
72 bin müşterinin sigortası iptal edildi
"State Farm General" sigorta şirketinin geçen yıl temmuz ayında yaptığı açıklamada, şirketin "uzun vadede sürdürülebilirliğini" sağlamak amacıyla 72 bin müşterinin sigortasını iptal ettiği ortaya çıktı.
Yaklaşık 30 bin ev ve iş yerinin yanı sıra 42 bin site kompleksine sağlanan poliçenin yenilenmeyeceğinin duyuran şirket, bu kararın şirketin finansal durumunun enflasyon, afetler ve genel maliyetten etkilenmemesi için aldığını iddia etti.
Şirket, konuya ilişkin California eyaleti Sigorta Departmanı ve Valilik ile çalışmaya devam edileceğini öne sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.