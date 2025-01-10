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Dünya

ABD'de sigorta şirketleri, California yangınlarından mağdur olan insanları yüzüstü bırakıyor

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlar devam ederken, eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan sigorta şirketlerinin ihmalleri tartışılıyor.

Irmak Akcan  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
ABD'de sigorta şirketleri, California yangınlarından mağdur olan insanları yüzüstü bırakıyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan ve kentin birçok bölgesini saran, mevcut durumda yaklaşık 10 bin evin zarar gördüğü, 10 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarla mücadele sürüyor.

Yangınlar birçok ev ve iş yerinde yüksek derecede hasara yol açarken, sigorta şirketlerinin yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri hem kamuoyu hem de siyasetçiler arasında tartışma konusu oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Los Angeles'taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray'da diğer yetkililerle düzenlediği ortak basın toplantısında, birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.

CBS News'un haberine göre, "Allstate" ve "Farmers Sigorta" gibi sigorta şirketlerinin California'daki sigorta poliçelerini yenilemediği belirtilirken, eyaletteki birçok kişinin, Sigorta İhtiyaçlarına Adil Erişim Planı'na (Fair Access to Insurance Requirements Plan) geçmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Yangınlar başlamadan önce, California'daki 7 evden 1'inin kişilere asgari yangın sigortası sağlayan bu plana dahil olduğunun altı çizildi.

Kar amacı gütmeyen ABD merkezli haber sitesi Common Dreams'e konuşan, ABD Tüketici Federasyonu üyesi Michael DeLong, "State Farm General" gibi sigorta şirketlerinin poliçeleri iptal etme kararını "artan maliyet ve risk durumlarından faydalanmak ve tüketicinin risklerden korunmasını zayıflatmak" olarak tanımladı.

Sigorta şirketlerinin, yıllardır 1980'de geçen ve tüketiciyi korumayı amaçlayan 103 sayılı öneriye karşı geldiğini belirten DeLong, bu önerinin tüketici için sigorta ücretlerini düşük tuttuğunu vurguladı.

72 bin müşterinin sigortası iptal edildi

"State Farm General" sigorta şirketinin geçen yıl temmuz ayında yaptığı açıklamada, şirketin "uzun vadede sürdürülebilirliğini" sağlamak amacıyla 72 bin müşterinin sigortasını iptal ettiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 30 bin ev ve iş yerinin yanı sıra 42 bin site kompleksine sağlanan poliçenin yenilenmeyeceğinin duyuran şirket, bu kararın şirketin finansal durumunun enflasyon, afetler ve genel maliyetten etkilenmemesi için aldığını iddia etti.

Şirket, konuya ilişkin California eyaleti Sigorta Departmanı ve Valilik ile çalışmaya devam edileceğini öne sürdü.

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