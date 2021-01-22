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Dünya

ABD'de Senatör Bernie Sanders'ın Biden'ın yemin törenindeki oturuşu tartışılıyor

ABD'de Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın sandalyenin üzerinde ellerini önünde birleştirerek oturduğu poz sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Dildar Baykan   | 22.01.2021
ABD'de Senatör Bernie Sanders'ın Biden'ın yemin törenindeki oturuşu tartışılıyor

Washington

Washington'da soğuğun da etkisiyle Kongrenin önündeki bir sandalyede düşünceli bir şekilde oturan Sanders'ın fotoğrafı, sosyal medyada birçok fotomontaja konu oldu.

Çeşitli mizah sitelerinde de paylaşılan fotomontaj fotoğraflar, milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

Öte yandan Sanders'ın fotoğraflarda elindeki eldivenlerinin tarzı da çokça konuşuldu. Washington Post'un haberine göre Sanders'ın eldivenleri, eski kazakları değerlendiren bir ilkokul öğretmeni tarafından kendisine hediye edildi.




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