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Dünya

ABD'de Senato, Trump'ın azil davası için 19 Ocak'tan önce toplanmayacak

ABD'de Temsilciler Meclisinin bugün Donald Trump'a yönelik azil maddesini onaylaması halinde, Senatonun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanmayı planlamadığı belirtildi.

Dildar Baykan   | 13.01.2021
ABD'de Senato, Trump'ın azil davası için 19 Ocak'tan önce toplanmayacak

Washington DC

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından "göstericileri şiddete teşvik etmekle" suçlanan Trump, görevden alınması istemiyle yeniden Kongrenin gündeminde yer aldı.

Temsilciler Meclisi, bugün Trump'a yönelik "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlamasıyla azil oturumuna devam ederken, Senato kanadında önemli bir gelişme yaşandı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senatonun planlandığı gibi 19 Ocak'ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti.

McConnell'ın bu adımıyla, Trump'a yönelik azil davasının ülkenin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından da süreceği kesinleşmiş oldu.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğa sahip olan Demokratlar'ın ve maddeye "evet" oyu vereceğini açıklayan bazı Cumhuriyetçi vekillerin oylarıyla Trump'a yönelik azil maddesinin bugün kabul edilmesi bekleniyor.

Asıl yargılama Senatoda

Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senatonun söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz belli değil.

Bazı senatörler, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Joe Biden'ın ilk günlerinin azil yargılamasıyla gölgelenmemesi için Senatodaki oturumun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor.

Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin bu yönde oy kullanması gerekiyor.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesi dolayısıyla Aralık 2019'da Temsilciler Meclisinde suçlanmış, Şubat 2020'de Senatodaki oturumda aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Mike Pence'e Anayasa'nın 25. ek maddesini devreye sokarak, "Trump'ı görevden alma" çağrısı yapan tasarıyı da kabul etmişti. Pence ise söz konusu maddeyi kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını açıklamıştı.

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