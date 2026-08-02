ABD'de restoranda düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.