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Dünya

ABD'de polisin yanlış müdahalesiyle ölen gencin ailesine 3 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Vallejo Belediyesi, 2017'de kentte polis tarafından öldürülen 21 yaşındaki bir gencin ailesine 3 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Nuri Aydın   | 11.11.2022
ABD'de polisin yanlış müdahalesiyle ölen gencin ailesine 3 milyon dolar tazminat ödenecek

Vallejo

Polisin bıçaklı bir kavgaya müdahalesi sırasında hayatını kaybeden Angel Ramos'un kız kardeşi Antoinette Saddler, polisin yanlış müdahalesi sonucu kardeşinin öldürüldüğü davada, Vallejo Belediyesi ile uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Saddler, bu kapsamda, belediyenin polis memurunun hatasını ve annelerine 3 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Angel Ramos'un hayatının ve kendilerinin kayıplarının parayla kıyaslanamayacağını vurgulayan Saddler, "Biz kelimelerin ifade edemeyeceği ve hiçbir ailenin yaşamaması gereken bir acı, korku ve endişe yaşadık." dedi.

Maktulün ailesi, olaya yanlış müdahale ederek Ramos'u öldüren polis ve belediyeye dava açmıştı.

Mahkeme, davacıların iddialarını yeterli bulmuş ve Vallejo Belediyesinin itirazlarını reddederek davanın görülmesine imkan tanımıştı.

2017'deki olayda, bir ihbar üzerine olay yerine giden polis memurlarından Zach Jacobsen, bıçakla karşısındaki kişiye saldıran Ramos'a ateş açmış; 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetmişti.

Otopside Ramos'a biri boynundan, 3'ü göğsünden olmak üzere 4 kurşun isabet ettiği tespit edilmiş ve Jacobsen'in olaya yanlış müdahale ettiği iddia edilmişti.

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