ABD'de Personel Yönetim Ofisinin, Musk'ın başında olduğu DOGE'ye milyonlarca dolar ödeyeceği iddiası
OPM'nin milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) tasarruf uygulamaları çerçevesinde hükümeti daha verimli hale getirmek için milyonlarca dolar para ödemesi gerektiği iddia edildi.
Ankara
ABD Personel Yönetim Ofisinin (OPM) milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) tasarruf uygulamaları çerçevesinde hükümeti daha verimli hale getirmek için milyonlarca dolar para ödemesi gerektiği iddia edildi.
CNN'in elde ettiği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, DOGE, hükümeti daha verimli hale getirmek için OPM'den milyonlarca dolar ödemesini istedi.
OPM'nin, milyonlarca doları 20 Ocak ila 4 Temmuz 2026 tarihlerinde DOGE'ye ödeyeceği iddia edildi.
DOGE'ye bu sürede ödenecek miktarın 4 milyon doları aşabileceği öngörülüyor.
Öte yandan, DOGE'nin harcamaları, bütçesi ve faaliyetleri hakkında çok az şey biliniyor.
Binlerce federal hükümet çalışanının işine tasarruf tedbirleri çerçevesinde son verilmişti
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan DOGE'nin başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.
Trump'ın talimatı ve Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.
ABD'de federal mahkeme, DOGE'nin federal kurumlardaki veri sistemlerine erişmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.