Dolar
36.46
Euro
38.37
Altın
2,915.56
ETH/USDT
2,095.60
BTC/USDT
83,727.00
BIST 100
9,899.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Personel Yönetim Ofisinin, Musk'ın başında olduğu DOGE'ye milyonlarca dolar ödeyeceği iddiası

OPM'nin milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) tasarruf uygulamaları çerçevesinde hükümeti daha verimli hale getirmek için milyonlarca dolar para ödemesi gerektiği iddia edildi.

Damla Delialioğlu, Ecem Şahinli Ögüç  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
ABD'de Personel Yönetim Ofisinin, Musk'ın başında olduğu DOGE'ye milyonlarca dolar ödeyeceği iddiası

Ankara

ABD Personel Yönetim Ofisinin (OPM) milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) tasarruf uygulamaları çerçevesinde hükümeti daha verimli hale getirmek için milyonlarca dolar para ödemesi gerektiği iddia edildi.

CNN'in elde ettiği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, DOGE, hükümeti daha verimli hale getirmek için OPM'den milyonlarca dolar ödemesini istedi.

OPM'nin, milyonlarca doları 20 Ocak ila 4 Temmuz 2026 tarihlerinde DOGE'ye ödeyeceği iddia edildi.

DOGE'ye bu sürede ödenecek miktarın 4 milyon doları aşabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, DOGE'nin harcamaları, bütçesi ve faaliyetleri hakkında çok az şey biliniyor.

Binlerce federal hükümet çalışanının işine tasarruf tedbirleri çerçevesinde son verilmişti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan DOGE'nin başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

Trump'ın talimatı ve Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.

ABD'de federal mahkeme, DOGE'nin federal kurumlardaki veri sistemlerine erişmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 10 bina yıkılıyor
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kütahya'da toprak kayması nedeniyle kara yoluna düşen kayalar ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Rusya: ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını keserse, barışa en büyük katkıyı sağlayacak

Rusya: ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını keserse, barışa en büyük katkıyı sağlayacak

ABD'de Personel Yönetim Ofisinin, Musk'ın başında olduğu DOGE'ye milyonlarca dolar ödeyeceği iddiası

Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da ateşkes planı için çalışıyor

FBI New York saha ofisi sorumlusu Dennehy'nin görevinden ayrılmaya zorlandığı iddia edildi

FBI New York saha ofisi sorumlusu Dennehy'nin görevinden ayrılmaya zorlandığı iddia edildi
Alman kimya sektöründe "duyarlılık" kötüleşmeye devam ediyor

Alman kimya sektöründe "duyarlılık" kötüleşmeye devam ediyor
Ukrayna için üç yol: ABD, Avrupa ve Türkiye

Ukrayna için üç yol: ABD, Avrupa ve Türkiye
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet