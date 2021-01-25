Euro
8.97
Dolar
7.37
BIST 100
1,555.63
Altın
1,852.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Görevimiz İlk Yardım” programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19'a karşı geliştirilen VLP aşısının toksisite testlerinin yapıldığı laboratuvarda incelemelerde bulundu
logo
Dünya

ABD'de New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı

ABD'de New York Times gazetesinde daha önce defalarca makaleleri yayımlanan Kaveh Afrasiabi, İran'ın gizli ajanı olmakla suçlandı.

Dildar Baykan   | 25.01.2021
ABD'de New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı

Washington

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce New York Times gazetesinde makaleleri yayımlanan ve kendini "Tahran Üniversitesi eski Öğretim Görevlisi" olarak tanıtan Kaveh Afrasiabi bu hafta tutuklandı. 

Afrasiabi'nin "İran hükümetinin gizli ajanı olarak hareket etmekle" suçlandığının aktarıldığı açıklamada, söz konusu kişinin banka hesabına 2007'den bu yana İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından 265 milyon dolar ödeme yapıldığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan dava metninde, Afrasiabi'nin 1957'de İran'da doğduğu ve 1973'te ABD'ye giriş yaptığı anlatıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme süreleri ertelendi
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişi hakkında işlem yapıldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 774 bini geçti

Benzer haberler

ABD'de New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı

ABD'de New York Times yazarı gizli İran ajanı olmakla suçlandı