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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi

ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini duyurdu.

Islam Doğru   | 31.01.2022
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi

New York

FDA’dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19 aşısı üretim süreciyle ilgili tüm incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Halk, bu aşının FDA'nın katı bilimsel standartlarına uygun olarak onaylandığından emin olabilir." ifadesi kullanıldı.

Massachusetts eyaleti merkezli Moderna şirketinden yapılan açıklamada da tam onaylı Kovid-19 aşısının bundan sonra Spikevax markası altında pazarlanacağı kaydedildi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye Moderna aşısı uygulandı.​​​​​​​

FDA, Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı için Aralık 2020’de acil kullanım onayı vermişti.

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