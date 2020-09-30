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Dünya

ABD'de milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen Trump-Biden tartışmasının yankıları sürüyor

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk kez karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışması, yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.

Dildar Baykan   | 30.09.2020
ABD'de milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen Trump-Biden tartışmasının yankıları sürüyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, Cleveland kentinde düzenlenen canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı.

Nielsen isimli reyting ölçüm merkezinin açıkladığı verilere göre, Biden ve Trump'ın ilk kez karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışması ABC, CBS, NBC ve Fox kanalları üzerinden yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.

Trump ve 2016'daki Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın tartışmasında bu 4 kanalın 45,3 milyon izleyiciye ulaştığı dikkate alındığında, bu yılki tartışmanın reytinglerinde yüzde 36 düşüş olduğu belirtildi.

Ancak dün geceki tartışmanın milyonlarca kişi tarafından online kanallardan da takip edildiğine dikkat çeken analistler, toplamda tartışmanın geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlendiğini belirtti.

Tartışma için "kaos" yorumları yapıldı

ABD'de canlı yayın tartışması sonrası analistlerin birleştiği ortak görüş, tartışmanın bir "kaba tavırlı" ve "kaos" havası içinde geçmesi oldu.

Missouri Üniversitesi Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Mitchell McKinney, The Hill internet sitesi için yaptığı değerlendirmede, "Dün geceki tartışma, tarihimizdeki en kaotik ve saldırı yüklü canlı yayın tartışması oldu." ifadesini kullandı.

Öte yandan canlı yayından sonra yapılan kamuoyu yoklamalarında Trump ve Biden'ın oylarında ciddi oynamalar olmazken, analistler de bu tartışmanın seçmen davranışını değiştirmesini beklemediklerini vurguladı.

Tartışma sırasında Başkan Trump'ın gergin tavırları dikkati çekerken, Biden'ın da rakibine karşı sarf ettiği, "yalancı, palyaço, Putin'in köpeği, kapa çeneni" sözleri tartışma konusu oldu.

Öte yandan sık sık Biden'ın sözünü kesen Trump'ın programın moderatörü Fox News sunucusu Chris Wallace'a dönerek, "Sanırım Biden ile değil, seninle tartışıyorum, ama sorun yok, şaşırmadım." dediği dakikalar da gecenin ilginç anlarından oldu.

Trump'ın "beyaz ırkçılığı" kınamaması tepki çekti

Analistler ayrıca Trump'ın konuşmada sadece ateşli destekçilerine hitap eden konuşmalar yapmasını eleştirirken, banliyölerde yaşayan ve azınlık seçmene yönelik mesaj veremediğini ifade etti.

Biden beklenenin aksine sükunetini muhafaza ederken, mesajlarını genellikle Trump'ın yüzüne bakmadan kameralara yönelerek verdi.

Gecenin en dikkat çeken anlarından birisi de Trump'ın "Proud Boys" gibi "beyaz ırkçı" grupları kınamak yerine, "Proud Boys, geri durun ve hazırda bekleyin. Ama birileri artık Antifa konusunda bir şey yapmalı." sözleri de tartışmaları beraberine getirdi.

Trump ve Biden atışmaya Twitter üzerinden devam etti

Trump, tartışmanın ardından ilk olarak kendisinin tartışmada hem Biden hem de Wallace ile karşı karşıya geldiğini gösteren bir görsel paylaştı.

Sabah saatlerinde de tartışmaya ilişkin paylaşımlarına devam eden Trump, "Radikal sol da dahil kimse Uykucu Joe'un lider olmasını istemiyor. Biden, dün gece Bernie Sanders'a "kaybeden" olarak seslenerek ona saygısızlık etti." ifadesini kullandı.

Trump, Biden'ın tartışmada "Kanun ve Nizam" sloganından hiç bahsetmediğini savundu. Biden ise Trump'ın bu tweetini alıntılayarak, "Irkçı söylemlerin yeter artık Donald. Yolda yanlış yerden dönene kadar bir tane bile kenar mahalle tanımazdın." karşılığını verdi.

Öte yandan Biden, Ohio'da gazetecilere yaptığı açıklamada dün akşamki tartışmaya ilişkin, "Bu ulusal bir utançtı." yorumunu yaptı.

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