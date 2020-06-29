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Dünya, Koronavirüs

ABD'de maske takma zorunluluğu bulunmayan eyaletlerde Kovid-19 vakaları artıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı sıhhi maske takılmasını zorunlu kılmayan 16 eyalette, yeni vaka sayıları son iki haftada yüzde 84 arttı.

Emre Aytekin   | 29.06.2020
ABD'de maske takma zorunluluğu bulunmayan eyaletlerde Kovid-19 vakaları artıyor Fotoğraf: Eva Marie Uzcategui Trinkl/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

"Philedelphia Inquirer" gazetesindeki habere göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıhhi maske takılmasını zorunlu kılmayan 16 eyalette, yeni vaka sayıları son iki haftada yüzde 84 arttı.

Aralarında New York, Illinois ve Michigan eyaletlerinin bulunduğu, maske takma zorunluluğu olan 11 eyalette ise yeni vaka sayıları iki hafta öncesine göre yüzde 25 azaldı.

Maske kullanımına topyekun yasak ve serbesti getirmeyen diğer eyaletler arasında, tüm işletme sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getiren eyaletlerde 15-21 Haziran haftasında yeni vaka sayıları, 1-7 Haziran haftasına göre yüzde 12 azalırken, yalnızca bazı işletmeler ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getiren eyaletlerde yüzde 70 arttı.

Salgınına karşı sıhhi maske takılmasını zorunlu kılmayan 16 eyalette ise yeni vaka sayıları son iki haftada yüzde 84 artış kaydetti.

Rakamlar, sıhhi maske kullanımının virüsün yayılmasını belirgin şekilde azalttığına işaret ediyor.

Kovid-19 salgınında en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de bugüne dek 2 milyon 637 bin 439 kişide virüs tespit edilirken, 128 bin 443 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 10 milyon 280 bini aşarken, virüs nedeniyle 505 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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