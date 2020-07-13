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Dünya, Koronavirüs

ABD'de maske kullanımı Cumhuriyetçilere kıyasla Demokratlar arasında daha yaygın

ABD'de Kovid-19 salgınında maske kullanımının, Cumhuriyetçilere kıyasla Demokratlar arasında iki kat daha yaygın olduğu ortaya kondu.

Bekir Aydoğan   | 13.07.2020
ABD'de maske kullanımı Cumhuriyetçilere kıyasla Demokratlar arasında daha yaygın

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske kullanımının, Cumhuriyetçilere kıyasla Demokratlar arasında iki kat daha yaygın olduğu ortaya kondu.

Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, ABD'de maske kullanımı, bireylerin siyasi tercihlerine göre değişkenlik gösteriyor.

Demokratları destekleyenlerin yüzde 94'ü dışarı çıkarken her zaman ya da çok sık maske kullandıklarını belirtirken, bu oran Cumhuriyetçilerde yüzde 46 oldu.

Cumhuriyetçilerin yüzde 36'sı ise nadiren maske kullandıklarını ya da hiç maske kullanmadıklarını söylerken, bu oran Demokratlarda yüzde 2 olarak kayda geçti.

ABD'de 21 eyalette açık alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için maske kullanılmasını tavsiye ediyor.

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