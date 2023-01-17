ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğindeki silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı
ABD'nin Florida eyaletinde insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
Ankara
ABD'nin Florida eyaletinin Fort Pierce ilçesindeki bir parkta yapılan etkinlikte silahlı saldırı düzenlendi.
Polis, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı saldırının "anlaşmazlık" üzerine çıktığını ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkinlikte en az 1000 kişinin bulunduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.