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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de mahkeme, hükümetin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden davayı düşürdü

ABD'nin California eyaletindeki bir bölge mahkemesi, bir insan hakları örgütü ile Gazze'de yakınlarını yitiren aileler adına açılan ve hükümetin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden davayı reddetti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
ABD'de mahkeme, hükümetin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden davayı düşürdü

Ankara

California Bölge Hakimi Jeffrey White, davaya ilişkin karar metnindeki açıklamasında, dava konusunun mahkeme yetkisi dışında olduğu için reddedildiğini belirtti.

Gazze'deki dramla yüzleşmenin her bireyin yükümlülüğü olduğunu vurgulayan White, "Ancak, aynı zamanda kendi yargı yetkisi sınırları içerisinde kalması da bu mahkemenin yükümlülüklerindendir." ifadesini kullandı.

White, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı eylemlerinin "soykırım" anlamına gelebileceğini kaydederek, "İstenilen sonucun Mahkeme tarafından erişilemez olduğu nadir durumlar vardır. Bu da o durumlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de hükümete karşı dava açan taraflar, hükümeti "İsrail’in Gazze'de işlediği soykırımın suç ortağı" olmakla suçlamıştı.

Davacılar, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in "Gazze'de Filistin halkına karşı işlenmekte olan soykırımı daha da ileri götürmek yerine önlemelerini" talep etmişti.

İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını belirten davacılar, hükümetin "Gazze'deki Filistinlilere yönelik askeri kuşatmaya verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarının incelemesini" istemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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