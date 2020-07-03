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Dünya

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 661 arttı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e yükseldi.

Islam Doğru   | 03.07.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 661 arttı

New York
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