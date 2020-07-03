ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 661 arttı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e yükseldi.
New York
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e yükseldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.