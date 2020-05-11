Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
98,070.72
Altın
1,704.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York 'yeni bir safhaya' geçiyor

ABD'de Kovid-19 salgınından en çok etkilenen New York'ta bu hafta yeni bir safhaya geçileceği bildirildi.

Betül Yürük   | 11.05.2020
ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York 'yeni bir safhaya' geçiyor Fotoğraf: Lokman Vural Elibol / AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kötü vurduğu eyaletin bu hafta yeni bir safhaya geçeceğini ve kırsal bölgelerde bazı sektörlerin açılacağını duyurdu.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının azalmaya devam ettiğini ve son 24 saatte 161 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ''New York yeni bir safhaya giriyor.'' dedi.

Upstate New York'taki bazı bölgelerde inşaat ve üretim sektörlerinin 15 Mayıs sonrası faaliyetlere başlayacağını ifade eden Cuomo, New York kentindeki önlemlerin ise hazirana kadar devam edeceğini söyledi.

New York'ta 27 Mart'tan bu yana ilk kez Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ün altına düştü. ABD genelinde ise son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı binin altında kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bu sabah yaptığı açıklamada ''koronavirüs sayılarının iyiye gittiği'' ve salgınla mücadelede ''ilerleme kaydedildiği'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de vaka sayısı 1 milyon 373 bin 706'ya, ölü sayısı 81 bin 9'a yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı
KKTC'deki son Kovid-19 hastası da taburcu edildi
ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York 'yeni bir safhaya' geçiyor
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000’den daha az olacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 ölüm

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

New York'ta 5 bin 293 'sebebi tanımlanmayan' ölüm tespit edildi

KKTC'deki son Kovid-19 hastası da taburcu edildi

ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York 'yeni bir safhaya' geçiyor

ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York 'yeni bir safhaya' geçiyor
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000’den daha az olacak

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000’den daha az olacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 ölüm

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 ölüm