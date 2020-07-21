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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir

ABD'nin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının açıklanan resmi verilerden 2 ila 13 kat fazla olabileceği belirtildi.

Islam Doğru   | 21.07.2020
ABD'de Kovid-19 vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmada, ülkenin bazı eyaletlerindeki Kovid-19 vaka sayısının mevcut resmi kayıtların çok üstünde olduğu kaydedildi.

Araştırmada, salgına yakalanan çoğu kimsenin belirti göstermediği veya doktora gitmediği için virüsün toplum içinde dolaştığı, bu nedenle vaka sayısının mevcut rakamlardan çok daha fazla olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

10 eyaletteki 10 şehirde klinik ve hastane testlerini inceleyen araştırmacılar, ayrıca virüsün ülke nüfusunun çok az bir kısmına temas ettiğini belirledi.

Virüs, San Francisco, Utah, Minneapolis, St. Paul gibi şehirlerde nüfusun sadece yüzde 1 ile 2,2'sine temas ederken, bu oranın yüzde 23,3 ile en fazla New York'ta olduğu kaydedildi.

Yetkililer, toplum bağışıklığı için nüfusun en az yüzde 60-70'inin virüs ile temas etmesi gerektiğine işaret ederek, ABD'nin henüz bu seviyenin çok uzağında olduğunun altını çizdi.

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