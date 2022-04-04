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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı

ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 salgını sonrasında öğrencilerin ruh sağlığıyla ilgili sorunlarının çok fazla arttığı, çözüm için öğretmenlerin akıl sağlığı konusunda eğitim aldığı belirtildi.

Mücahit Oktay   | 04.04.2022
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı

New York

California'nın çeşitli bölgelerindeki ilköğretim okullarında, Kovid-19 sonrası öğrencilerde stres, umutsuzluk, intihar isteği gibi sorunların oldukça artması sonucu, okul yönetimlerinin öğretmenleri akıl ve ruh sağlığı konusunda kurslara yönlendirdiği belirtildi.

Uzmanların Kovid-19 salgının başından bu yana çocukların karşı karşıya olduğu bir sıra zihinsel sağlık krizi konusunda yetkilileri uyardığı, öğretmenler ve idarecilerle yapılan görüşmelerde bu sorunların, çocukluk çağı depresyonu, kaygı, panik atak, yeme bozuklukları, geçimsizlik ve intihar düşüncesi gibi endişe verici belirtilerle ortaya çıktığı bildirildi.

California Eğitim Departmanının 600 binden fazla ilköğretim öğrencisi bulunan eyalette, bahsedilen sorunların çözümü için talepte bulunan okullara fon sağladığı, öğretmenlerin eğitilmesi için kurs sürecinin bizzat Ulusal Akıl Sağlığı Konseyi tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinde çocuk psikiyatrisi profesörü Sharon Hoover, salgın döneminde çocuk istismarı ve ihmali vakalarının da arttığını, alkolik veya tacizci ebeveynlerin çocukları için uzaktan eğitim sürecinin "çok daha yıkıcı olduğunu" söyledi.

Hoover ayrıca, okula dönen öğrencilerin odaklanma, konsantre olma, hareketsiz oturma konusunda daha fazla zorluk yaşadığını ve birçoğunun, "ekranlara uzun süre bağlı kaldıktan sonra sosyalleşmeyi ve çatışmaları yüz yüze çözmeyi yeniden öğrenmesi gerektiğini" belirtti.


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