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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 86'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

Betül Yürük   | 18.04.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 86'a yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

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