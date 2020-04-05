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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e yükseldi.

Hakan Çopur   | 05.04.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 712 artışla 312 bin 249'a, ölü sayısı da 1340 artarak 8 bin 503'e çıktı. Böylece "ABD'de 1 günde virüs kaynaklı en yüksek ölüm sayısı" gerçekleşmiş oldu.

Dünya genelinde ABD'yi 130 bin vakayla İspanya ve 124 bin vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'de salgının merkezi New York

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgının en fazla etkili olduğu eyalet New York olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 103 bin 169 olan vaka sayısı 11 bin 5 artışla 114 bin 174'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla da Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 846 ile New Jersey ve 540 ile Michigan eyaletleri izliyor.

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