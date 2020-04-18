ABD'de 'Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için test sayısı 3 katına çıkarılmalı' önerisi
ABD'de bazı eyaletler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanırken uzmanlar, yapılan test sayısının 3 katına çıkarılmadan tedbirlerin gevşetilmemesini önerdi.
New York
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
ABD'de bazı eyaletler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanırken uzmanlar, yapılan test sayısının 3 katına çıkarılmadan tedbirlerin gevşetilmemesini önerdi.
ABD medyasındaki haberlere göre, Harvard Üniversitesinden uzmanlar, ABD'de günlük Kovid-19 test sayısının 3 katına yani 500 bin ila 700 bine çıkarılmadan alınan önlemlerin kaldırılmamasını tavsiye etti.
Salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışmalarının sürdüğü ABD'de, Başkan Donald Trump, önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor.
Bu kapsamda, bazı eyaletler, Kovid-19'la mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor.
Ülkede günde ortalama 146 bin test yapılıyor, bugüne kadar yapılan test sayısı 3,5 milyonu geçti.