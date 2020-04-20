Euro
7.48
Dolar
6.89
BIST 100
99,179.27
Altın
1,674.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi

ABD'de Trump destekçilerinin çoğunlukta olduğu eyaletlerde göstericiler koronavirüs salgını için alınan önlem ve kısıtlamaların kaldırılması için sokaklara çıktı.

Betül Yürük   | 20.04.2020
ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi ABD'nin başkenti Washginton'da bulunan Kongre binası Capitol çevresinde toplanan halk, Washington Valisi Jay Inslee'nin Olympia eyaletinde yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 Mayıs'a kadar getirdiği "evde kal" çağrısına tepki göstermek amacıyla protesto düzenledi.

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de bazı eyaletlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için ''evde kal'' talimatlarına rağmen protesto gösterileri düzenlendi.

Texas'taki protestoların ardından, Colorado, Montano, Arizona'nın da aralarında bulunduğu Trump destekçilerinin çoğunlukta olduğu eyaletlerde, göstericiler koronavirüs salgını için alınan önlem ve kısıtlamaların kaldırılması için sokaklara çıktı.

''Evde kal'' talimatlarına rağmen protestolara katılan göstericilerin çoğunun maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkati çekti. 

Washington Valisi Inslee'nin koronavirüs önlemleri protesto edildi

ABD'nin başkenti Washginton'da bulunan Kongre binası Capitol çevresinde toplanan halk, Washington Valisi Jay Inslee'nin Olympia eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 4 Mayıs'a kadar getirdiği "evde kal" çağrısına tepki göstermek amacıyla protesto düzenledi. ( Alex Milan Tracy - Anadolu Ajansı ) 

Trump önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini istiyor 

Salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışmalarının sürdüğü ABD'de, Trump, önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor.

Trump'ın kısıtlamaların kaldırılması konusunda valiler ile sık sık görüştüğünü ve önlemlerin aşamalı, güvenli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini söylemesine rağmen, Twitter'da protestoculara destek veren paylaşımı ve bazı eyaletlerin kısıtlamalar konusunda ileri gittiği açıklaması eleştirilere neden oldu.

ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 759 bin 118'e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 665'e çıktı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Madagaskar'da geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak
Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığından 'sağlıklı nefesler' için maske seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığından 'sağlıklı nefesler' için maske seferberliği

Van'da Kovid-19 taşıyan hastaları gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Madagaskar'da geliştirilen bitkisel Kovid-19 ilacı bugün tanıtılacak

İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi

ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması için protesto gösterileri düzenlendi
Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı