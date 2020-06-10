Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
109,950.20
Altın
1,721.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 114 bine yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1064 artarak 114 bin 189'a yükseldi.

Betül Yürük   | 10.06.2020
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 114 bine yükseldi

New York

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1064 artarak 114 bin 189'a yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1064 artarak 114 bin 189'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 139 artışla 2 milyon 46 bin 577'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1064 artarak 114 bin 189'a yükseldi.

ABD'yi 742 bin 84 vakayla Brezilya, 493 bin 657 vakayla Rusya ve 289 bin 140 vakayla Birleşik Krallık izliyor.

Salgından en fazla etkilen New York'ta vaka sayıları düşmeye başlarken ABD'nin güney eyaletlerinde ve California'da vaka sayıları yükselmeye başladı. 

New York'ta şimdiye kadar 400 bin 660 kişiye koronavirüs bulaşırken, 30 bin 603 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti. 

New York'u 167 binden fazla vakayla New Jersey ve 137 bin üzerinde vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 22 milyon 164 bini, iyileşen hasta sayısı da 788 bini geçti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
ABD
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede optisyenlik müesseselerine yönelik önlemler belirlendi
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 114 bine yükseldi
İran'ın İsfahan eyaletinde 250 sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı
Gıda sanayi ile gıda dışı sanayi ve üretim tesislerine yönelik Kovid-19 önlemleri
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 114 bine yükseldi

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 114 bine yükseldi

ABD'de Merriam-Webster sözlüğündeki 'ırkçılık' tanımı bir kadının şikayeti üzerine güncelleniyor

'Hong Kong'daki protestolarda Tayvan ve ABD’nin parmağı var' iddiası

İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti

İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 35 değer kaybetti
ABD-Çin çekişmesinin bedelini bütün dünya ödüyor

ABD-Çin çekişmesinin bedelini bütün dünya ödüyor
ABD'nin başkentindeki Floyd protestolarında görevli ulusal muhafızlarda Kovid-19 çıktı

ABD'nin başkentindeki Floyd protestolarında görevli ulusal muhafızlarda Kovid-19 çıktı