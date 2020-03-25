Euro
6.96
Dolar
6.44
BIST 100
89,286.22
Altın
1,609.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu.

Mücahit Oktay   | 25.03.2020
ABD'de Kovid-19 kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı Fotoğraf: Megan JELINGER /AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi. 

Ohio Vali Yardımcısı Jon Husted, yaptığı basın açıklamasında, “Sistemimiz bir kriz durumuna karşı yapılandırılmış değil, normal zamanlardaki beklentileri ancak karşılayabilecek bir altyapımız var. Ancak, daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumu deneyimliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın diğer eyaletlerinde de benzer durumlarla karşılaşıldı. Yoğun başvuru sebebiyle bazı eyaletlerde işini kaybedenler, işsizlik kaydını yaptıramadığı için birtakım haklardan mahrum kaldı. Resmi kayıt yaptıramayan işsizler, işsizilik maaşı ödemelerini alamadı ve sağlık sigortasından yararlanamadığı için hastane ve ilaç masraflarını ödeyemez hale geldi.

Ohio'da koronavirüs tedbirleri

ABD'nin Ohio Valisi Mike DeWine, eyalet sakinlerine pazartesi gece yarısından itibaren "evde kalınması" talimatı verdiklerini duyurdu. Talimat sonrası cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. ( Megan JELINGER - Anadolu Ajansı ) 

Sadece geçen hafta 1,5 milyon yeni işsizlik başvurusu yapıldı

Amerikan medyasında ye alan bazı bilgilere göre, uzmanlar ABD’de sadece geçen hafta 1,5 milyon yeni işsizlik başvurusunun yapıldığı tahmininde bulundu.

ABD’de işsizlik başvurusunun en çok yapıldığı haftanın 695 bin başvuru ile 1982 yılının ekim ayında olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili, ABD Çalışma Bakanlığının perşembe günü bir açıklama yapacağı öğrenildi. 

Ölenlerin sayısında da artış yaşanıyor

Öte yandan, ABD’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında da artış yaşanıyor.

Vaka sayısının 55 bine dayandığı ABD’de sadece salı günü ölenlerin sayısı 160’ın üzerine çıktı.

Louisiana Valisi John B. Edwards, Kovid-19 vakalarının dünyada en hızlı artış gösterdiği bölgenin Louisiana eyaleti olduğunu söyledi.

''Louisiana'da salgın oranı İspanya ve İtalya’da olduğu gibi, dik bir seyir izliyor ve bu durum çok korkutucu'' diyen Edwards, bu sebeple sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığını bildirdi. Vali, salgının aynı oranda yayılmaya devam etmesi durumunda, eyaletin 7 ila 10 gün arasında tıbbi kapasitesinin büyük ölçüde yitirileceğini belirtti.

Louisiana Sağlık Departmanı tarafından paylaşılan bilgiye göre vaka sayısı 1172 virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 35 olarak kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'de Kovid-19 kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
New York'ta koronavirüs salgınıyla mücadelenin uzun sürmesi bekleniyor

Benzer haberler

Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de Kovid-19 kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı

Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı

New York'ta koronavirüs salgınıyla mücadelenin uzun sürmesi bekleniyor

New York'ta koronavirüs salgınıyla mücadelenin uzun sürmesi bekleniyor
ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi

ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi
Sudan’da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Sudan’da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor