Dolar
12.82
Euro
14.42
Altın
1,789.80
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,784.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı

ABD'de, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, "Proud Boys" ve "The Oath Keepers" isimli aşırı sağcı grupları ve grupların liderlerini ifadeye çağırdı.

Dildar Baykan Atalay   | 23.11.2021
ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı

Washington

Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, "Proud Boys" ve "The Oath Keepers" isimli aşırı sağcı grupları ve grupların liderlerini komite önünde ifadeye çağırdıklarını duyurdu.

Thompson açıklamasında, "Bugün ifadeye çağırdığımız kişi ve grupların, Kongre'deki şiddetin ortaya çıkışı ve Kongre baskınına giden süreçte yaşananlara ilişkin bilgi sahibi olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı. Komite bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustostan bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı
Hollanda'da hastaneler Kovid-19 hastalarıyla başa çıkmakta zorlanıyor
Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı
Türkiye'de 28 bin 170 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti
İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

Benzer haberler

ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı

ABD'de Kongre baskınını soruşturan özel komite, aşırı sağcı gruplar ve liderlerini ifadeye çağırdı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı

ABD, acil durum rezervinden 50 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

BM'den ABD'ye azınlıklara karşı ayrımcılığı yasal düzenlemelerle önlemesi çağrısı

BM'den ABD'ye azınlıklara karşı ayrımcılığı yasal düzenlemelerle önlemesi çağrısı
Kovid-19 vakaları son bir ayda dünya genelinde 244 milyondan 258 milyona çıktı

Kovid-19 vakaları son bir ayda dünya genelinde 244 milyondan 258 milyona çıktı
AB'nin Stratejik Pusulası hangi yönü gösteriyor?

AB'nin Stratejik Pusulası hangi yönü gösteriyor?