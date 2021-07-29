Euro
10.07
Dolar
8.46
BIST 100
1,391.64
Altın
1,828.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Katolik Kilisesi eski Kardinali hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla dava açıldı

ABD Katolik Kilisesi eski Kardinali Theodore McCarrick hakkında Massachusetts eyaletinde cinsel istismar suçlamasından dava açıldığı belirtildi.

Islam Doğru   | 29.07.2021
ABD'de Katolik Kilisesi eski Kardinali hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla dava açıldı

New York

McCarrick, Dedham Bölge Mahkemesinde dün açılan davanın dilekçesinde, 1974’te 14 yaşındaki bir çocuğa 3 kez cinsel saldırı ve istismarda bulunmakla suçlandı.

Şu an Missouri’de yaşadığı belirtilen 91 yaşındaki ABD vatandaşı McCarrick’in 26 Ağustos’ta ilgili mahkemede hakim karşısına çıkmasının talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

McCarrick’in ABD’de cinsel taciz suçlamasıyla hakkında dava açılan ilk kardinal olduğu kaydediliyor.

1958’de papazlık görevine başlayan McCarrick, 2000’de Washington D.C’de başpsikoposluk, 2001’de de papalığın bir altı pozisyonu başpapazlık unvanı olan kardinal makamına yükseltilmişti.

McCarrick, 2018’de kamuoyunda tartışılmaya başlanan kiliselerdeki çocuklara cinsel taciz iddialarında adının sıklıkla geçmesi üzerine 16 Şubat 2019’da Vatikan tarafından bütün dini görev ve unvanlarından menedildiği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

ABD'de Katolik Kilisesi eski Kardinali hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla dava açıldı

ABD'de Katolik Kilisesi eski Kardinali hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla dava açıldı