ABD'de Japan Airlines'a ait uçak Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı
Japan Airlines'a ait uçak, ABD'deki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait uçağın kuyruğuna çarptı.
Ankara
Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Seattle-Tacoma Havalimanı'nda yerel saatle 10.40'da kaza meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, Japan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Delta Air Lines'a ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı kaydedildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Seattle-Tacoma Havalimanı'ndaki bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.