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Dünya

ABD'de Japan Airlines'a ait uçak Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı

Japan Airlines'a ait uçak, ABD'deki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait uçağın kuyruğuna çarptı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
ABD'de Japan Airlines'a ait uçak Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı

Ankara

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Seattle-Tacoma Havalimanı'nda yerel saatle 10.40'da kaza meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, Japan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Delta Air Lines'a ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı kaydedildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Seattle-Tacoma Havalimanı'ndaki bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

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