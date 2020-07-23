Euro
7.93
Dolar
6.85
BIST 100
119,174.11
Altın
1,880.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 416 bine yükselerek mart ayından bu yana ilk kez artış kaydetti.

Dilara Zengin   | 23.07.2020
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 109 bin kişi artarak 1 milyon 416 bine çıktı.

Mart ayından bu yana ilk kez artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 300 binden 1 milyon 307 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 52,9 milyona ulaştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya kıyasla 16 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 360 bin 250'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 11 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 107 bin kişi azalarak 16 milyon 197 bin oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine geçmişti.

Ülkede işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta kaydedilen artışta Kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti
Dünyada 40 milyon çocuk Kovid-19 nedeniyle okul öncesi eğitimden mahrum kaldı
Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Belçika Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini artırıyor
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 69'a yükseldi

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti

Çin'den, ABD'nin Houston'daki başkonsolosluğunu kapatmasına tepki

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları marttan bu yana ilk kez artış gösterdi

Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye gitti

Kuveyt Emiri, tedavi için ABD'ye gitti
Amerikalı yatırımcılar TikTok'u Çinli sahibinden almayı görüşüyor

Amerikalı yatırımcılar TikTok'u Çinli sahibinden almayı görüşüyor
California Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı

California Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı