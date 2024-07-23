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Dünya

ABD'de iki çocuk annesi siyahi kadının evinde polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

ABD'nin Illionis eyaletine bağlı Sangamon County'de yaşayan iki çocuk annesi siyahi kadının 911'i arayarak yardım isteğinde bulunduğu eyalet polisi tarafından evinde öldürülme anının kamera görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
ABD'de iki çocuk annesi siyahi kadının evinde polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Illionis

Olay, 6 Temmuz'da yaşandı. Sangamon County'nin merkezi Springfield'deki evinin etrafında gece yarısı şüpheli hareketlerinden kuşkulandığı kişi ya da kişileri Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbar eden 36 yaşındaki Sonya Massey'in yardımına gelen iki polis, konutun civarında arama yaptıktan sonra Massey'in ifadesini almak üzere eve girdi.

Sangamon County Şerif Yardımcısı Sean Grayson, siyahi kadın ile bir süre sohbet ettikten sonra ikilinin arasında ocağın üstünde kaynayan su yüzünden tartışma yaşandı. Massey'in ocağın üstünden aldığı içi kaynamış suyla dolu tencereyi kendisine doğru getirdiğini gören şerif yardımcısı Grayson, telaşlanıp silahını çekti.

Siyahi kadın özür dilese de Grayson, silahını peş peşe ateşleyip iki çocuk annesinin ölümüne neden oldu.

Bu sırada diğer polis memurunun göğüs kamerası kayıttaydı. Şerif yardımcısı, olaydan sonra birinci derece cinayet, ateşli silahla saldırı ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla görevden uzaklaştırılıp tutuklandı.

26 Ağustos'ta hakim karşısına çıkması beklenen Sean Grayson'ın tahliye talebi daha önce reddedilmişti.

Bu arada ABD Başkanı Biden da, pazartesi yaptığı açıklamada "Sevgili bir anne, arkadaş ve genç bir siyah kadın olan Sonya Massey, bugün hayatta olmalıydı. Sonya, muhtemel bir davetsiz misafirden endişe ettiği için polisi aradı. Amerikalı olarak hepimiz, hayatımızdan endişe etmeden yardım isteyebilmeliyiz. Sonya'nın ailesi adaleti hak ediyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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