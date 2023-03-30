ABD'de iki askeri helikopterin düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
ABD'nin Kentucky eyaletinde rutin eğitim sırasında iki askeri helikopterin düşmesi nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Louisville
Eyaletin Trigg County bölgesindeki 101'inci Hava İndirme Tümeni'ne ait HH-60 Blackhawk tipi iki helikopter dün saat 22.00 sularında düştü.
Tümenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazada ölen ve yaralıların olduğu belirtilirken detay verilmedi.
Açıklamada, "Şu anda kazaya karışan askerler ve aileleriyle ilgileniyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.