Euro
9.98
Dolar
8.43
BIST 100
1,180.02
Altın
1,949.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de ihaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

Mücahit Oktay   | 05.11.2020
ABD'de ihaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza

New York

ABD Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Concept Schools yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ''Concept School yönetimi, Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen rekabet yasasını ihlal etmesi nedeniyle 4,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmiştir.'' ifadesine yer verildi.

FETÖ bağlantılı okul yönetiminin, "teknolojik aletlerin ihalesi için adil ve açık bir teklif verme süreci yürütmediği" belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı ilk gönüllüde 'hiçbir yan etki görülmedi'

Benzer haberler

ABD'de ihaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza

ABD'de ihaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza