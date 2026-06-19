ABD'de ICE tarafından gözaltına alınan cami derneği başkanının serbest bırakılmasına karar verildi ABD'de federal yargıç, mart ayından bu yana Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) gözaltı merkezinde tutulan Wisconsin eyaletindeki en büyük caminin dernek başkanı Salah Sarsour'un serbest bırakılmasına hükmetti.