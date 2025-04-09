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Dünya

ABD'de hükümet çalışanlarına, yabancı istihbaratlardan gelebilecek "aldatıcı iş teklifi" uyarısı

ABD'de, başta Çin menşeli olmak üzere yabancı istihbaratların, mevcut ve eski hükümet çalışanlarını işe almak için "aldatıcı çabalar kullandığı" uyarısı yapıldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
ABD'de hükümet çalışanlarına, yabancı istihbaratlardan gelebilecek "aldatıcı iş teklifi" uyarısı

Ankara

Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi (NCSC) ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ortak bildirisinde, Çin istihbaratının ABD'de işten çıkarılan yetkilileri "işe almaya çalıştığı" bildirildi.

Bildiride, başta Çin menşeli yabancı istihbaratların, eski ABD'li yetkilileri işe almak için danışmanlık şirketi, düşünce kuruluşu benzeri örgütler gibi davrandığı belirtildi.

Çevrim içi iş teklifi dahil "sanal yaklaşımların" iş arayan ve hükümet geçmişine sahip "bilinçsiz bireyleri hedef almada" daha karmaşık hale geldiği vurgulanan bildiride "aldatıcı yaklaşımlara" karşı mevcut ve eski federal çalışanların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı. Bildiride, "(Eski ve mevcut hükümet çalışanları) bu yaklaşımlara katılmanın potansiyel sonuçlarını anlamalı. ABD güvenlik izni sahiplerine, USG (ABD hükümeti) hizmetinden ayrıldıktan sonra bile gizli verileri koruma konusundaki yasal yükümlülükleri hatırlatılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, ABD'de donanma mensubu Wenheng "Thomas" Zhao'nun, Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla Ocak 2024'te 27 ay hapis cezasına çarptırıldığı da anımsatıldı.

Tehlike işaretleri: "yüksek maaş" ve "esnek çalışma"

New York Times'ın (NYT) haberine göre, yabancı istihbarat servisleri, eski ABD'li hükümet yetkilileri ile FBI'dan kovulan ajanlar ve emekli olmuş askeri subayları hedef aldı.

İşe alım çabalarındaki tehlike işaretleri olarak "orantısız derecede yüksek maaş" ve "esnek çalışma koşulları" gösterildi.

Bluesky sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda ise Ulusal Sağlık Enstitüsülerince (NIH) işten çıkarılan çalışanlara, Çin'in Shenzhen kentinde "kariyer geliştirme" fırsatı sunulduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra izlediği "federal küçülme" politikası kapsamında, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Ulusal basın da başta Çin olmak üzere yabancı istihbaratların, ABD'nin bu politikası doğrultusunda kurumları lağvetmesi ve çalışanları işten çıkarmasını "fırsata dönüştürebileceğini" iddia etti.

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