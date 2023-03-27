Dolar
19.09
Euro
20.59
Altın
1,973.87
ETH/USDT
1,776.30
BTC/USDT
28,038.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de hortumun yıkıma uğrattığı Mississippi ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Mississippi eyaleti ve çevresinde büyük yıkıma yol açan, 26 kişinin hayatını kaybettiği hortum nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Mücahit Oktay  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
ABD'de hortumun yıkıma uğrattığı Mississippi ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi Fotoğraf: Lokman Vural Elibol - AA

New York

ABD Başkanı Joe Biden, yıkıcı etkisi büyük olan 10'dan fazla hortumun etkisiyle Mississippi ve çevresinde 26 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bölge için federal acil durum ilan ettiğini açıkladı.

Kurtarma ekipleri, doğal felaketin ikinci gününde de enkaz altında canlı ararken, bölge halkı evlerinin yıkıntıları arasında değerli eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Rolling Fork kasabasının genellikle düşük gelirlilerden oluşan halkının, son 50 yılın en büyük hortumu olduğu belirtilen afet nedeniyle büyük zarar gören evlerini tekrar yaşanır hale getirmek için uğraştığı görüldü.

Kasırga benzeri hava fenomenlerini raporlayan Ulusal Hava Durumu Servisi, Rolling Fork'u vuran hortumun 5 üzerinden 4 şiddetinde olduğunu ve hızının saatte 300 kilometrenin üzerine çıktığı anların tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) yetkilileri, bölge halkına yaptığı yardımları Twitter üzerinden paylaşırken, Mississippi'nin Cumhuriyetçi valisi Tate Reeves, "Ne yazık ki Mississippi'de potansiyel olarak daha fazla kötü hava koşulları bize doğru yaklaşıyor." diyerek vatandaşları güvenlik konusunda uyardı.

23 Mart akşamı, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir hortum konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 13 mahallede devam edecek
TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'a gelen depremzedelerle iftar yaptı
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede sürecek
Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Benzer haberler

ABD'de hortumun yıkıma uğrattığı Mississippi ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de hortumun yıkıma uğrattığı Mississippi ve çevresinde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de hortumlar nedeniyle, Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortumda 23 kişi öldü

Biden, AUKUS ittifakının Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı koruyacağını belirtti

Biden, AUKUS ittifakının Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı koruyacağını belirtti
ABD'de bankalara yönelik kurallar güçlendirilecek

ABD'de bankalara yönelik kurallar güçlendirilecek
Biden, Alaska'daki büyük petrol rezervinin çıkarılması için sunulan projeyi onayladı

Biden, Alaska'daki büyük petrol rezervinin çıkarılması için sunulan projeyi onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet