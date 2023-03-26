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Dünya

ABD'de hortumlar nedeniyle, Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili hortumlar nedeniyle, Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Mücahit Oktay  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
ABD'de hortumlar nedeniyle, Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Mississippi Acil Durum Ajansı, 1 gün içinde meydana gelen 10'dan fazla hortumun kasabaları yerle bir ettiğini, eyaletteki ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Ajansın internet sayfasındaki duyuruda, "Mississippi, 24 Mart 2023'te bir gecede eyaleti kasıp kavuran yıkıcı ve ölümcül kasırgalarla mücadeleye devam ediyor. Şu anda ölü sayısı 25'e yükseldi ve düzinelerce kişi yaralandı.'' ifadelerine yer verdi.

Hortumların etkili olduğu Alabama eyaletinde de Morgan İlçe Acil Durum Yönetimi Ofisinden, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı.

Hortumların Mississippi'de en fazla yıkıma yol açtığı Rolling Fork kasabasındaki görüntüler, doğal afetin şiddetini ortaya koydu.

Yaklaşık 2 bin nüfusa sahip kasabada neredeyse hortumlardan hasar görmeyen binanın kalmadığı, onlarca yıllık ağaçların kökleriyle birlikte yerinden sökülmüş olduğu görüldü. Aralarında tırlarında bulunduğu birçok aracın hortumun şiddetiyle devrildiği, ağaçların ve binalardan kopan parçaların altında kaldığı tespit edildi.

"Ev üstümüzde parçalandı ve biz enkazın altında mahsur kaldık"

Hortumun tamamen harabeye çevirdiği bölge sakinlerinden Samy Jackson, akşam vakti evine ulaştığı sırada şiddetli bir fırtınaya yakalandıklarını, evleri hortumun etkisiyle parçalanmaya başlayınca bir şilteyi kendilerine siper ettiklerini, ancak o anda yaşanan bir patlamayla duvara doğru savrulduklarını anlattı. Jackson, "Enkaz üzerimize geliyordu. Sonra hortum evi kaldırdı ve tekrar yere fırlattı. Ev üstümüzde parçalandı ve biz enkazın altında mahsur kaldık." ifadelerini kullandı.

Kendi imkanlarıyla enkazın altından çıktığını ardından torununu ve kızını da kurtardığını belirten Jackson, "Ben hayattayım ama birçok insanı kaybettik. Maddi şeyler benim için önemli değil. Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.

Meteorologlar, güneydeki şiddetli hava koşullarının mart, nisan ve mayıs aylarında zirveye ulaştığını söylerken, elektrik kesintilerini raporlayan Powerotuges.us sitesi, Mississippi ve bölge eyaletlerde yüz binlerce müşterinin hortum nedeniyle elektriksiz kaldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Mississippi Valisi ve Senatörleriyle konuştuğunu, bölgeye federal destek sağlanacağını belirterek, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının Mississippi'ye ulaşmak için hazır olduğu bilgisini paylaştı.

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