Euro
9.55
Dolar
7.86
BIST 100
1,388.55
Altın
1,827.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı iddiası

ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Betül Yürük   | 14.12.2020
ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı iddiası

New York

Washington Post gazetesinde yer alan haberlere göre, İç Güvenlik Bakanlığı da siber saldırıların hedefi oldu. 

Bakanlığın hedef alınan 3. federal kurum olduğu belirtilen haberde, isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, siber saldırıların ardında Rus hükümetinin olduğunu iddia etti.

Daha fazla kurum ve kuruluşa siber saldırının yapılmasının beklendiğini belirtilen yetkililer, özel şirketlerin de siber saldırılara maruz kalabileceği uyarısı yaptı.

Yetkililer, Rus istihbarat servisinin saldırıların ardında olduğuna inandıklarını belirtti. Rusya ise söz konusu siber saldırı iddialarını reddetti.

Beyaz Saray dün, ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına, "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 73 milyonu geçti
New York 'yeniden tam karantina' uygulamasına geçebilir
DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturan sağlık çalışanlarının yüzde 14'ünde Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti

Benzer haberler

ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı iddiası

ABD'de Hazine ve Maliye bakanlıklarının ardından İç Güvenlik Bakanlığına da siber saldırı iddiası

Pompeo: Türkiye'yi bir an önce ABD ile koordinasyon içinde S-400 sorununu çözmeye davet ediyorum

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 306 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 306 bini geçti
ABD'de Seçiciler Kurulu, başkanı resmi olarak seçmek üzere toplandı

ABD'de Seçiciler Kurulu, başkanı resmi olarak seçmek üzere toplandı
Sudan ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden resmen çıkartıldı

Sudan ABD'nin terörü destekleyen ülkeler listesinden resmen çıkartıldı