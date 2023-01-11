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Dünya

ABD'de havacılık idaresinin bilgisayarlarındaki sorun nedeniyle yüzlerce uçuş aksadı

ABD Federal Havacılık İdaresinde (FAA) bilgisayar sistemlerinin devre dışı kalması sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzlerce uçuşun aksadığı bildirildi.

Nuri Aydın   | 11.01.2023
ABD'de havacılık idaresinin bilgisayarlarındaki sorun nedeniyle yüzlerce uçuş aksadı

Ankara

FlightAware izleme sitesine göre, ABD'de sabah saatlerinde yaklaşık 760 uçuşta gecikme yaşandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Son kontrollerin yapıldığı ve sistemin yeniden yüklendiğini vurgulayan FAA, gelişmelere dair bilgilendirilme yapılacağını kaydetti.

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