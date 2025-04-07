Dolar
38.01
Euro
41.76
Altın
3,026.28
ETH/USDT
1,487.20
BTC/USDT
76,223.00
BIST 100
9,155.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor. Yağcı Mahallesi’nden yayındayız. Edirne’de kar yağışı devam ediyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yayındayız. Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da "Kişisel Veriler ve Hukuki Güncellemeler 2025 Perspektifi” programında konuşuyor.
logo
Dünya

ABD'de "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesini mümkün kılan kararnamesinin ardından ülke genelinde öğrenci ve mezunlara yönelik vize iptalleri devam ediyor.

Dilara Karataş  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
ABD'de "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali devam ediyor

Ankara

ABD basınındaki haberlere göre, ülkenin önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören ya da eğitimini yeni tamamlayan yüzlerce öğrencinin vizeleri sonlandırıldı.

California Üniversitesi (UCLA) Rektörü Julio Frenk, yaptığı açıklamada, 6 mevcut ve 6 mezunun vizelerinin iptal edildiğini doğruladı.

Benzer şekilde, California Berkeley Üniversitesi 6 öğrencisinin, Stanford Üniversitesi ise 4 öğrenci ve 2 mezununun benzer şekilde etkilendiğini açıkladı.

Diğer yandan, geçen sene Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Columbia Üniversitesinde öğrenim gören 4 uluslararası öğrencinin vizelerinin de iptal edildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Ülkede doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi
Çam Dağı'na ilkbaharın renkleri hakim oldu
İstanbul'da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

ABD'de "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali devam ediyor

ABD'de "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali devam ediyor

Trump, ülkesinin ticaretteki finansal açıklarını gidermenin tek yolunun tarifeler olduğunu savundu

Trump, piyasalardaki tarife kaynaklı düşüşe "ilaç" benzetmesiyle yanıt verdi

Trump'ın ekonomi danışmanı, 50'den fazla ülkenin tarifeleri müzakere için temasa geçtiğini söyledi

Trump'ın ekonomi danışmanı, 50'den fazla ülkenin tarifeleri müzakere için temasa geçtiğini söyledi
Filistinli sanatçıların eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" sergisi 13 Nisan'a kadar görülebilecek

Filistinli sanatçıların eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" sergisi 13 Nisan'a kadar görülebilecek
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 695'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 695'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet