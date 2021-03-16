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Dünya

ABD'de günlük uçak yolcu sayısı Kovid-19 salgınında en üst seviyeyi gördü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana hava yolu ile seyahat eden yolcu rakamlarında en yüksek seviyenin görüldüğü bildirildi.

Islam Doğru   | 16.03.2021
ABD'de günlük uçak yolcu sayısı Kovid-19 salgınında en üst seviyeyi gördü

New York

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, önceki gün ülkedeki havalimanlarında toplam 1,3 milyon yolcunun taşındığı bilgisi paylaşıldı.

Ancak geçen yıl aynı güne kıyasla hava yolu ile yapılan seyahatlerin hala yüzde 45,5 oranında düşük olduğu, yaz dönemi için bilet rezervasyonlarının da 2019'a göre yüzde 20 daha az yapıldığı kaydedildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre ABD, 29 milyon 480 binden fazla Kovid-19 vakası, 535 binden fazla can kaybıyla dünyada Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

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